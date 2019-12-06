Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Московские власти купят надувной протез полового органа за полмиллиона рублей

Департамент здравоохранения Москвы приготовил для одного из своих пациентов ценный подарок — надувной протез полового члена стоимостью 428 тыс. рублей.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Устройство отличается от двух протезов, которые недавно были поставлены в Кремлевскую больницу, где обычно проходят лечение чиновники администрации президента и правительства.

Тогда закупили сгибаемые эндофаллопротезы стоимостью 80 тыс. рублей за штуку, пишет Снег.tv.

В мэрии мелочиться не стали — скоро таинственному пациенту за полмиллиона рублей установят надувной гидравлический протез <на сегодня это вершина инженерной медицинской мысли>.

Сначала вживляются два цилиндра, к которым присоединяется специальная помпа с физраствором. При нажатии кнопки она начинает накачивать жидкость к неработающим местам — таким образом обеспечивается эрекция, пишет News.ru.

Операция пройдет в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, в которой создан специальный центр компетенций по урогинекологии.

Ранее тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трехкомпонентный гидравлический протез полового органа. Для операции приглашали столичного хирурга.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость