Московские власти купят надувной протез полового органа за полмиллиона рублей

Департамент здравоохранения Москвы приготовил для одного из своих пациентов ценный подарок — надувной протез полового члена стоимостью 428 тыс. рублей.

Устройство отличается от двух протезов, которые недавно были поставлены в Кремлевскую больницу, где обычно проходят лечение чиновники администрации президента и правительства.

Тогда закупили сгибаемые эндофаллопротезы стоимостью 80 тыс. рублей за штуку, пишет Снег.tv.

В мэрии мелочиться не стали — скоро таинственному пациенту за полмиллиона рублей установят надувной гидравлический протез <на сегодня это вершина инженерной медицинской мысли>.

Сначала вживляются два цилиндра, к которым присоединяется специальная помпа с физраствором. При нажатии кнопки она начинает накачивать жидкость к неработающим местам — таким образом обеспечивается эрекция, пишет News.ru.

Операция пройдет в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, в которой создан специальный центр компетенций по урогинекологии.

Ранее тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трехкомпонентный гидравлический протез полового органа. Для операции приглашали столичного хирурга.