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15 мая 14°C
Коронавирус

Москва начинает беспрецедентное массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Правительство Москвы 15 мая начинает массовое тестирование горожан на антитела к коронавирусу, заявил мэр Сергей Собянин на своем сайте. Это обеспечит власти максимально полной информацией о масштабе распространения инфекции и позволит принять обоснованное решение, ослаблять или сохранять ограничения. Москвичей он призвал идти тестироваться — это будет их «вклад в приближение победы над коронавирусом».

Кровь, анализ.
Кровь, анализ.
Открытые источники

Зачем нужно тестирование на антитела?

Сергей Собянин заявил, что для получения реальной динамики распространения корнавирусной инфекции недостаточно проводить тестирование на коронавирус и КТ-исследование легких.

Они не позволяют понять, сколько людей уже переболели, в том числе бессимптомно, в том числе — на отдельных предприятиях. У скольких людей выработался иммунитет к этой «чуме XXI века». И можно ли ослаблять ограничения, не подвергая людей угрозе.

Поэтому 15 мая столица приступает к массовому и бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу.

Как это организовано?

Для проведения тестирования правительство Москвы установило в поликлиниках автоматические анализаторы крови. Забор крови будет вестись в 30 взрослых поликлиниках, для начала каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.

ПЕрвые 70 тыс. москвичей уже получили СМС-приглашения на тестирование, им теперь надо записаться на сдачу крови. К концу мая общая мощность городской системы тестирования на антитела превысит 200 тыс. анализов в сутки.

Анализы. Коронавирус.
Анализы. Коронавирус.
CC0

Что это изменит?

Собянин объяснил, что результаты анализа станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением — или смягчением действующих ограничений. Строгие ограничения на перемещения, требование самоизоляции, электронные пропуска в Москве действуют до 31 мая.

По словам мэра, информация о результатах исследований будет публиковаться на портале mos.ru. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно.

Власти столицы будут знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. Мэр подчеркнул, что граждане, прошедшие тестирование, разумеется, тоже будут получать информацию о своем иммунном статусе.

Сергей Собянин.
Сергей Собянин.
kremlin.ru

Какой метод будет использоваться?

Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Какое тестирование уже ведется в Москве

Собянин сообщил, что в Москве уже реализуется беспрецедентная программа тестирования на коронавирус (не на антитело). Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают более 40 тыс. ПЦР-тестов. Сделано уже свыше 1, 3 млн тестов, и дальше будет больше.

Кроме того, в Москве развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тыс. исследований легких для выявления вирусной пневмонии — важнейшего клинического проявления болезни.

Медицина. Здоровье. Анализы.
Медицина. Здоровье. Анализы.
СС0

Много ли в Москве заразившихся?

Немало. Согласно сведениям РБК, в Москве, по последним данным, зафиксировано 130,7 тыс. случаев заражения COVID-19 (4712 за сутки). Но мэр считает, что реальное количество заразившихся примерно втрое больше.

За все время от COVID-19 в столице умерли 1290 человек, 23,3 тыс. выздоровели.

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