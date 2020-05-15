Москва начинает беспрецедентное массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Правительство Москвы 15 мая начинает массовое тестирование горожан на антитела к коронавирусу, заявил мэр Сергей Собянин на своем сайте. Это обеспечит власти максимально полной информацией о масштабе распространения инфекции и позволит принять обоснованное решение, ослаблять или сохранять ограничения. Москвичей он призвал идти тестироваться — это будет их «вклад в приближение победы над коронавирусом».

Зачем нужно тестирование на антитела?

Сергей Собянин заявил, что для получения реальной динамики распространения корнавирусной инфекции недостаточно проводить тестирование на коронавирус и КТ-исследование легких.

Они не позволяют понять, сколько людей уже переболели, в том числе бессимптомно, в том числе — на отдельных предприятиях. У скольких людей выработался иммунитет к этой «чуме XXI века». И можно ли ослаблять ограничения, не подвергая людей угрозе.

Поэтому 15 мая столица приступает к массовому и бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу.

Как это организовано?

Для проведения тестирования правительство Москвы установило в поликлиниках автоматические анализаторы крови. Забор крови будет вестись в 30 взрослых поликлиниках, для начала каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.

ПЕрвые 70 тыс. москвичей уже получили СМС-приглашения на тестирование, им теперь надо записаться на сдачу крови. К концу мая общая мощность городской системы тестирования на антитела превысит 200 тыс. анализов в сутки.

Анализы. Коронавирус. CC0

Что это изменит?

Собянин объяснил, что результаты анализа станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением — или смягчением действующих ограничений. Строгие ограничения на перемещения, требование самоизоляции, электронные пропуска в Москве действуют до 31 мая.

По словам мэра, информация о результатах исследований будет публиковаться на портале mos.ru. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно.

Власти столицы будут знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. Мэр подчеркнул, что граждане, прошедшие тестирование, разумеется, тоже будут получать информацию о своем иммунном статусе.

Сергей Собянин. kremlin.ru

Какой метод будет использоваться?

Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Какое тестирование уже ведется в Москве

Собянин сообщил, что в Москве уже реализуется беспрецедентная программа тестирования на коронавирус (не на антитело). Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают более 40 тыс. ПЦР-тестов. Сделано уже свыше 1, 3 млн тестов, и дальше будет больше.

Кроме того, в Москве развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тыс. исследований легких для выявления вирусной пневмонии — важнейшего клинического проявления болезни.

Медицина. Здоровье. Анализы. СС0

Много ли в Москве заразившихся?

Немало. Согласно сведениям РБК, в Москве, по последним данным, зафиксировано 130,7 тыс. случаев заражения COVID-19 (4712 за сутки). Но мэр считает, что реальное количество заразившихся примерно втрое больше.

За все время от COVID-19 в столице умерли 1290 человек, 23,3 тыс. выздоровели.

