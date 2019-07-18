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18 июля 21°C

Москвичку задержали за контрабанду лекарства для тяжелобольного сына

Сразу четыре врача назначили сыну Елены Боголюбовой «Фризиум» — противосудорожное лекарство, незарегистрированное в России и содержащее клобазам. Это психотропное вещество, оборот которого ограничен с стране по закону. Ее задержали на почте, когда она получала посылку, пишет «Медуза».

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Сын Елены страдает болезнью Баттена. Это тяжелое генетическое заболевание, при котором ребенок теряет зрение, у него случаются судороги, возникает задержка умственного и физического развития. Мальчику необходим противосудорожный препарат, но от российских у него открывается желудочное кровотечение. Неврологи рекомендовали «Фризиум», который в стране не продают. В его составе есть клобазам.

Боголюбову задержали на почте при получении посылки и опрашивали 7 часов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков (228.1 УК), но в защиту подписали петицию 280 тысяч человек и дело прекратили.

«Медуза» пишет, что причина в том, что в январе 2015 года в Россию запрещено привозить препараты, которые не прошли государственную регистрацию. Под запретом оказались медикаменты, которые нужны при лечении психических расстройств, онкологических заболеваний и судорог. Детский хоспис «Дом с маяком» и фонд помощи хосписам «Вера» говорили, что в таких препаратах нуждается как минимум 23 тысячи детей. Минздрав обещал исправить ситуацию до 2030 года.

Директор «Дома с маяком» Лидия Мониава пояснила: «Родители вынуждены покупать препараты от судорог в интернете, за большие деньги, рискуя оказаться в тюрьме. Им здесь и сейчас нужно облегчить страдания своих детей».

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