Москвичку задержали за контрабанду лекарства для тяжелобольного сына

Сразу четыре врача назначили сыну Елены Боголюбовой «Фризиум» — противосудорожное лекарство, незарегистрированное в России и содержащее клобазам. Это психотропное вещество, оборот которого ограничен с стране по закону. Ее задержали на почте, когда она получала посылку, пишет « Медуза ».

Сын Елены страдает болезнью Баттена. Это тяжелое генетическое заболевание, при котором ребенок теряет зрение, у него случаются судороги, возникает задержка умственного и физического развития. Мальчику необходим противосудорожный препарат, но от российских у него открывается желудочное кровотечение. Неврологи рекомендовали «Фризиум», который в стране не продают. В его составе есть клобазам.

Боголюбову задержали на почте при получении посылки и опрашивали 7 часов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков (228.1 УК), но в защиту подписали петицию 280 тысяч человек и дело прекратили.

«Медуза» пишет, что причина в том, что в январе 2015 года в Россию запрещено привозить препараты, которые не прошли государственную регистрацию. Под запретом оказались медикаменты, которые нужны при лечении психических расстройств, онкологических заболеваний и судорог. Детский хоспис «Дом с маяком» и фонд помощи хосписам «Вера» говорили, что в таких препаратах нуждается как минимум 23 тысячи детей. Минздрав обещал исправить ситуацию до 2030 года.

Директор «Дома с маяком» Лидия Мониава пояснила: «Родители вынуждены покупать препараты от судорог в интернете, за большие деньги, рискуя оказаться в тюрьме. Им здесь и сейчас нужно облегчить страдания своих детей».