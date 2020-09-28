Работник скорой медицинской помощи из столицы Алтайского края на своей странице в Instagram опубликовала обращение, в котором объяснила, почему медики могут ехать более шести часов к больным с температурой и почему стоит подумать, прежде чем обвинять врачей во всех смертных грехах.

В начале поста, размещенного в группе «Инцидент Барнаул», не обошлось без сарказма.

Анастасия Колмакова написала на своей странице:

«Люди! Вот неужели вы действительно думаете, что, если вы позвонили в скорую в 14:02, объявили о том, что у вас температура и направление из поликлиники с пневмонией (чаще под огромным вопросом), а к вам приехала проклятая скорая в 21:36, то медики действительно ехали к вам более 6 часов?! Конечно же это так! Мы просто любим кататься по всему городу! И сделаем все, но именно на вашу „температуру“ поедем через 6,5 часов (это был сарказм, если что)».

Далее она объяснила «для непонимающих», что все это время вызов мог «висеть» у диспетчера. Его просто некому было отдать, так как все бригады неотложки заняты.

Медик добавляет:

«Помимо вас есть еще всякие «травмы, инсульты, инфаркты, кровотечения» и пр., которые нам отдают буквально сразу после поступления. А тут вот я, освободилась, и мне дали «вашу температуру», спустя шесть часов. И ехала я к вам минут семь от силы, не больше. Приехала. А вы мне с порога «милости-приятности» на повышенных тонах, с матами «на закуску».

Врач «скорой» справедливо недоумевает, на каком основании жители краевой столицы ведут себя с врачами по-хамски — обвиняют в нерасторопности и оскорбляют. Никто им такого права не давал — правильно замечает девушка.

«Скорая помощь» в Барнауле. Altapress.ru

Анастасия продолжает:

«Моя работа — спасать людей и оказывать экстренную помощь (это когда есть угроза жизни). А есть термин «неотложная помощь» — это когда прямой угрозы жизни нет (это все то, чем должна заниматься поликлиника — все ваши трехнедельные кашли и температуры)», — написала девушка.

В завершение девушка добавила, что очень любит свою работу, и старается ни на что не жаловаться.

«Я просто пытаюсь донести до людей, то что мы не железные. И мы не можем разорваться на всех одновременно. Будьте понимающими», — закончила свой пост медик.