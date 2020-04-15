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Здоровье

Мойте руки с мылом: эксперт рассказал о бесполезности самодельных санитайзеров

Антисептик, который изготовлен в домашних условиях, практически не способен убить вирус, об этом сообщил врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров.

Мыло. Чистота. Отключение воды.
Мыло. Чистота. Отключение воды.
СС0

Федоров считает, что граждане думают, что обеззараживают руки и поверхности, но «убить» частицы инфекции — задача не из легких.

«Вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам Всемирная организация здравоохранения говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус. Все остальное — не сможет», — объяснил Игорь Федоров.

По его словам, люди ошибаются, когда думают, что домашний антисептик убивает все вирусы. Тем временем как любой покупной санитайзер на основе спирта — справляется с этим за считанные минуты.

По мнению специалиста, санитайзеры, которые содержат хлоргексидин в составе — практически беспомощны перед вирусом. В этом случае, действенный способ — помыть руки обычным мылом.

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