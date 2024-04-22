«У психики есть четыре универсальные нейронные связи: покушать, выпить, поспать и поплакать. Они просты и понятны в исполнении, а потому психика «подсовывает» их нам при любой подходящей ситуации, в том числе и при стрессе», — говорит психолог Алтайского онкологического диспансера Алла Лобанова. Она рассказала, чем опасно заедание травм и тревог.

Вскормить эмоции

Выбирая еду вместо прорабатывания собственных тревог и стрессов, человек подсаживается на удобную поведенческую модель, как рыбка на крючок.

«Заедать - это в принципе неверное выражение по отношению к эмоциям, — говорит Алла Лобанова. - Есть – это про вкусовые ощущения, заесть можно физическую, но не эмоциональную горечь. Эмоция – это то, что происходит с человеком в конкретном моменте, это часть его жизни, а потому ее нужно переЖИВать, а не переЖЕВЫвать».

Чувство должно встретиться с сознанием, стать осознанным, осмысленным, а не «похороненным» под завалами вкусной еды. Так человек не заедает, а вскармливает собственную негативную эмоцию. А раскормив страдание, рискует им же и быть съеденным.

Стресс, тревога и депрессия - благодатная почва, на которой стремительно развивается рак. Из этих состояний себя необходимо вытаскивать – самостоятельно, с помощью специалистов, друзей или знакомых.

Психолог также напомнила, что симптомы тревоги присутствуют практически у 80% онкологических пациентов.

Более половины людей, у которых выявляется онкология, находятся в состоянии глубокого травматического стресса, у многих наблюдаются навязчивые мысли, ощущение отстраненности от окружающих, подавленность и разочарование в жизни. И это все не по поводу болезни, это возникло в их жизни намного раньше.

Стресс и раздражительность. Лаборатория «Гемотест».

Заедание стресса – это лишь иллюзия помощи. Как только эффект пищевого удовольствия пройдет, страдание вернется. А вместе с ним добавится множество других проблем: набор веса, низкая самооценка и реальные физические заболевания, например, диабет.

Психологи часто говорят о том, что люди испытывают массу негативных эмоций, но проявить их не могут: они табуированы в обществе, считается неприличным открыто выражать, например, злость или обиду. И здесь на помощь приходит еда. Это самый приемлемый и социально одобряемый способ получить удовольствие и загладить весь негатив.

Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд. СС0

Нет недостатка в еде

Вот как объясняет страсть к еде барнаульский психолог Николай Прохоров.

«У нас с едой непростые отношения. Они всегда складывались на основе голода, — говорит специалист. — Сначала пропитание вовсе приходилось добывать. Потом были многочисленные неурожайные годы, военные конфликты и прочие события, которые существенно сокращали количество продуктов.

Лишь совсем недавно человечество стало жить в настоящем пищевом изобилии, а до этого, по большому счету, был голод. Поэтому еда исторически наделяется повышенной ценностью. Это, например, проявление заботы или уважения: кормить человека — значит любить его. Это и своего рода получение признания: если у меня есть еда, я лучше многих.

Но в современной жизни нет недостатка пищи, более того, все больше становится вредной еды. Это социальные привычки.

Есть и биологические, формирующиеся в детстве. Если младенец плачет, особо тревожная мама не станет долго разбираться в причинах (туго спеленали, в комнате холодно или памперс мокрый) — она просто покормит его грудью. Ребенок получает рефлекторную связку: плохо — надо поесть, причем не важно, голоден ли ты на самом деле».

Еда, кухня, готовка. pixabay.com/

Что делать, чтобы не есть

Психологи выработали алгоритм действий, которые помогут, если человек хочет съесть очередной кусок торта. Это ряд вопросов самому себе и последующих действий.

Что сегодня со мной происходило? Наступили на ногу в автобусе, пролила кофе на платье, директор наорал. Что происходит сейчас? Я стою перед холодильником. Что я сейчас чувствую? Я злюсь, я расстроена, я обижена, мне одиноко и пр. Какие мысли при этом у меня? Вот козел все-таки наш директор, мог бы сначала меня выслушать. Кондуктору бы по морде дать и пр. Что чувствует при этом мое тело? Ком в горле прямо стоит, например. Чего я хочу? Вот здесь оказывается, что вы не хотите торт, вы хотите просто выразить эмоции.

И последний, решающий вопрос: что я могу сделать для этого помимо еды?

Здесь масса вариантов: использовать рисовальные техники выражения злости, прогуляться по улице, помедитировать, сделать дыхательную гимнастику. В интернете можно найти много способов саморегуляции.

Или просто переключиться — заняться тем, что приносит удовольствие: поболтать с подругой по телефону, накрасить ногти, переставить посуду, вязать, вышивать, полежать в теплой ароматной ванне, почитать, посмотреть кино, убраться в доме, в конце концов, — кому что нравится.

Самое важное - в нашем Telegram-канале