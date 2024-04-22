Вскормить эмоции
Выбирая еду вместо прорабатывания собственных тревог и стрессов, человек подсаживается на удобную поведенческую модель, как рыбка на крючок.
«Заедать - это в принципе неверное выражение по отношению к эмоциям, — говорит Алла Лобанова. - Есть – это про вкусовые ощущения, заесть можно физическую, но не эмоциональную горечь. Эмоция – это то, что происходит с человеком в конкретном моменте, это часть его жизни, а потому ее нужно переЖИВать, а не переЖЕВЫвать».
Чувство должно встретиться с сознанием, стать осознанным, осмысленным, а не «похороненным» под завалами вкусной еды. Так человек не заедает, а вскармливает собственную негативную эмоцию. А раскормив страдание, рискует им же и быть съеденным.
Стресс, тревога и депрессия - благодатная почва, на которой стремительно развивается рак. Из этих состояний себя необходимо вытаскивать – самостоятельно, с помощью специалистов, друзей или знакомых.
Психолог также напомнила, что симптомы тревоги присутствуют практически у 80% онкологических пациентов.
Более половины людей, у которых выявляется онкология, находятся в состоянии глубокого травматического стресса, у многих наблюдаются навязчивые мысли, ощущение отстраненности от окружающих, подавленность и разочарование в жизни. И это все не по поводу болезни, это возникло в их жизни намного раньше.
Заедание стресса – это лишь иллюзия помощи. Как только эффект пищевого удовольствия пройдет, страдание вернется. А вместе с ним добавится множество других проблем: набор веса, низкая самооценка и реальные физические заболевания, например, диабет.
Психологи часто говорят о том, что люди испытывают массу негативных эмоций, но проявить их не могут: они табуированы в обществе, считается неприличным открыто выражать, например, злость или обиду. И здесь на помощь приходит еда. Это самый приемлемый и социально одобряемый способ получить удовольствие и загладить весь негатив.
Нет недостатка в еде
Вот как объясняет страсть к еде барнаульский психолог Николай Прохоров.
«У нас с едой непростые отношения. Они всегда складывались на основе голода, — говорит специалист. — Сначала пропитание вовсе приходилось добывать. Потом были многочисленные неурожайные годы, военные конфликты и прочие события, которые существенно сокращали количество продуктов.
Лишь совсем недавно человечество стало жить в настоящем пищевом изобилии, а до этого, по большому счету, был голод. Поэтому еда исторически наделяется повышенной ценностью. Это, например, проявление заботы или уважения: кормить человека — значит любить его. Это и своего рода получение признания: если у меня есть еда, я лучше многих.
Но в современной жизни нет недостатка пищи, более того, все больше становится вредной еды. Это социальные привычки.
Есть и биологические, формирующиеся в детстве. Если младенец плачет, особо тревожная мама не станет долго разбираться в причинах (туго спеленали, в комнате холодно или памперс мокрый) — она просто покормит его грудью. Ребенок получает рефлекторную связку: плохо — надо поесть, причем не важно, голоден ли ты на самом деле».
Что делать, чтобы не есть
Психологи выработали алгоритм действий, которые помогут, если человек хочет съесть очередной кусок торта. Это ряд вопросов самому себе и последующих действий.
- Что сегодня со мной происходило? Наступили на ногу в автобусе, пролила кофе на платье, директор наорал.
- Что происходит сейчас? Я стою перед холодильником.
- Что я сейчас чувствую? Я злюсь, я расстроена, я обижена, мне одиноко и пр.
- Какие мысли при этом у меня? Вот козел все-таки наш директор, мог бы сначала меня выслушать. Кондуктору бы по морде дать и пр.
- Что чувствует при этом мое тело? Ком в горле прямо стоит, например.
- Чего я хочу? Вот здесь оказывается, что вы не хотите торт, вы хотите просто выразить эмоции.
И последний, решающий вопрос: что я могу сделать для этого помимо еды?
Здесь масса вариантов: использовать рисовальные техники выражения злости, прогуляться по улице, помедитировать, сделать дыхательную гимнастику. В интернете можно найти много способов саморегуляции.
Или просто переключиться — заняться тем, что приносит удовольствие: поболтать с подругой по телефону, накрасить ногти, переставить посуду, вязать, вышивать, полежать в теплой ароматной ванне, почитать, посмотреть кино, убраться в доме, в конце концов, — кому что нравится.
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