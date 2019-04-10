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Можно мне зубы как у Нагиева?

Все, что вы хотели узнать об имплантации зубов, но стеснялись спросить

Большинство людей, которым предстоит операция имплантации зубов, задумываются о жизни после нее: какие будут зубы, как долго прослужит конструкция, не будет ли бытовых проблем, например, при прохождении рамки аэропорта, МРТ и многом-многом другом?

Хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер.
Хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер.
Архив Международного центра имплантологии iDent

На наиболее актуальные и интересные вопросы отвечает хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер — стоматолог с более, чем 30-летним опытом работы, доктор, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию зубов по протоколу немедленной нагрузки, известную как «за один день без костной пластики».

Болеть и звенеть не будет!

— Сколько продлятся болевые ощущения после операции, когда перестанет действовать обезболивающее?

— Болевых ощущений не будет. За счет малоинвазивного вмешательства и правильно составленной медикаментозной схемы, ни боли, ни одутловатости после операции практически не бывает.

— Можно ли пациентам с имплантатами в будущем при необходимости делать МРТ (головы, шеи)?

— Наличие имплантатов не является противопоказанием к МРТ. Выпадение, смещение, нагревание их исключено, вреда для пациента не будет. Но имеет значение, из каких материалов они сделаны. При титановой основе размытость снимков будет минимальной, а если в сплаве присутствуют другие металлические компоненты, то это отразится на качестве диагностики.

— Не буду ли я «звенеть», проходя рамку в аэропорту?

— Нет. Титан, а именно из него делают зубные имплантаты, — парамагнетик, с ним можно спокойно проходить рамки металлоискателей.

Имплантация зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки.
Имплантация зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки.
архив Международного центра имплантологии iDent

Работа бессрочная?

— Как долго при соблюдении всех рекомендаций, прослужит конструкция?

— По официальной медицинской статистике, приживается +/-95% имплантатов. Как мы видим, вероятность отторжения довольно мала.

Имплантацию и тот тип конструкции, протезирования, которые мы выполняем, теоретически, можно назвать бессрочными. Если вы выполняете рекомендации врача, соблюдаете гигиену, приезжаете на профилактические осмотры и если у вас нет никаких кардинальных изменений в здоровье (например, некоторых серьезных заболеваний), то работа эта пожизненная. Но только теоретически. А практически — срок жизни имплантата и конструкции вы можете, как удлинить, так и укоротить — в зависимости от того, как будете выполнять рекомендации.

Первое, что я объясняю каждому пациенту, особенно с тотальным протезированием на имплантатах, что очень важно знать: в кости нет нервных окончаний. Если свой зуб у нас сидит в кости, окруженный связкой, и к этой связке подходят нервные окончания, то мы чувствуем давление на зуб, температурные или вкусовые раздражители. Имплантат сидит в кости по принципу остеоинтеграции — кость в него врастает, и он абсолютно неподвижен. Когда человек давит на имплантат, он не чувствует давление. Поэтому очень важно пациенту объяснить, как пользоваться зубами на имплантатах, какие есть ограничения в пище. И чем больше установлено имплантатов, тем важнее соблюдение этих правил. Если имплантат стоит напротив зуба и давит на зуб, ограничения минимальные — человек чувствует давление. А когда имплантат давит на имплантат, человек не чувствует давления. Поэтому могут происходить поломки. Чтобы этого избежать, пациент должен четко понимать, что ему можно есть, а что нельзя: например шашлык из твердого мяса, сухарики, орешки.

— А имплантат может сломаться? И как человек об этом узнает?

— Поломка имплантата — крайне редкий случай. Поймите, если есть какая-то проблема, в ситуации, когда пациент приходит на плановые профилактические осмотры, мы проблему обнаруживаем и решаем в зародыше.

С одиночными имплантатами проблемы возникают чаще, чем с тотальными работами — у нас не было ни одной потери тотальной работы на имплантатах. Поломка может быть, например, вы откусили что-то или ударились, конструкция сломалась, мы отремонтировали, вы дальше живете. Это не катастрофа, это решается за несколько часов. А потери, когда работа сломана безвозвратно, за все годы работы у меня не было ни разу. Конструкция надежна за счет того, что она фиксируется на нескольких имплантатах, поэтому выживаемость конструкции стопроцентная. Потеря одного имплантата не ведет к потере конструкции. Один конкретный имплантат всегда можно заменить и конструкция от этого никак не пострадает. Более того, далеко не всегда его нужно менять — такой имплантат может стоять годами, десятилетиями и нести нагрузку. Просто надо за этим следить, надо видеть процесс в динамике, именно поэтому рекомендуется наблюдаться у врача, который сделал вам имплантацию.

Зубы лучше, чем были

— Новые зубы — какими они будут? Можно выбрать любой дизайн или только такие, как были? Может пациент попросить зубы, например, как у Нагиева?

— Мы можем сделать любые зубы по цвету, форме, но (!) если условия позволяют, чтобы это было не в ущерб функции (смыкаемость). В результате работы человек должен получить нормально функционирующую челюсть.

— В приоритете функционал, не красота?

— В приоритете гармония. Потому на ортопедическом этапе мы делаем примерки. Мы сделали операцию, сделали первую работу, поставили на воск — примерили. Пациент сказал: да, мне это нравится, или мне не нравится, сделайте вот так. Мы делаем, устанавливаем. Пациент ходит несколько месяцев — у него есть время подумать, что ему не нравится во временной конструкции, и что бы он хотел исправить. И потом, когда мы ему делаем постоянную конструкцию, учитываем пожелания.

Лариса Власова

Международный центр имплантологии iDent

Адрес: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3
Телефон: (383) 207−55−77

Е-mail: 2075577@ident-implant.ru
Сайт: www.ident-implant.ru

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