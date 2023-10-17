17 октября
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Здоровье

Мужчина внезапно ослеп после приема виагры

Мужчина ослеп на правый глаз после приема виагры.

Таблетки.
Таблетки.
СС0.

Это произошло в Иране.

За три часа до потери зрения пациент принял 100 миллиграммов силденафила — превысил дозировку в два раза, пишет Lenta.ru. Медикам не удалось восстановить мужчине зрение, поскольку повреждения глаза оказались слишком серьезными.

Ранее выяснилось, чем можно заменить виагру. Красное вино и ягоды могут заменить виагру, считают британские ученые. Они рекомендуют съедать по горсти ягод три раза в неделю или выпивать несколько бокалов вина.

По эффективности можно сравнить ягоды с пешими прогулками продолжительностью пять часов в неделю.

Секрет во флаваноидах и антоцианах — природных соединениях из ягод. Например, флаваноиды из черники снижают степень полового бессилия на 14%. Эти же соединения можно найти в вишне, голубике, редисе, черной смородине и чернике. А в цитрусовых есть флавоны с аналогичным эффектом.

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