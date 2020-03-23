Мужчины умирают от коронавируса в два раза чаще женщин

Риск заболевания и смерти от коронавируса для мужчин в два раза выше, чем для женщин. Об этом, как сообщает « Интерфакс », заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Выступая на пресс-конференции, Брико подчеркнул: «Мужчины болеют и умирают от коронавируса чаще, чем женщины, почти в два раза».

Также он отметил, что о причинах данного явления пока трудно судить, но добавил, что «мужчины в принципе чаще умирают от пневмоний».

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего на планете коронавирусом заболели порядка 292 тысяч человек, 12,7 тысячи умерли.

В России общее число пациентов с коронавирусом достигло 438 человек, 17 выздоровели, порядка 52 тысяч человек находятся под наблюдением.