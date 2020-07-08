Музыкант группы «Чайф» заразился коронавирусом

Музыкант сообщил об этом на официальной странице коллектива в Facebook.

Гитарист подчеркнул, что он, к сожалению, «стал частью статистики».

Врачи диагностировали ему коронавирус, поставили пневмонию. Как отметил Бегунов, поражение легких составило всего 10%, то есть оно не так велико, как могло бы быть. За это 61-летний артист поблагодарил своих знакомых медиков, заставивших его вовремя начать принимать лекарства.

«Не слушайте бессмертных идиотов, которые говорят, что это все кто-то придумал. Я еще врагов таких не нажил, которым мог бы пожелать таких же ощущений. Болезнь протекает очень тяжело, резко. В моем случае острая фаза уже позади. Система здравоохранения не готова к болезни, поэтому большую часть времени вы будете предоставлены сами себе. Однако отмечу, что медики работают в тяжелейших условиях, честь им и хвала. В больницах никто не хамит», — сообщил Бегунов.

На 10 и 13 июля музыканту назначены контрольные тесты, пишет News.ru. Гитарист призвал всех соблюдать необходимые меры предосторожности, носить маски, чтобы вирус не распространялся.