Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июля 24°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Музыкант группы «Чайф» заразился коронавирусом

Один из основателей российской рок-группы «Чайф» — гитарист Владимир Бегунов — заразился коронавирусной инфекцией нового типа.

Концерт группы "Чайф" в Новосибирске.
Концерт группы "Чайф" в Новосибирске.
Ирина Баенкова

Музыкант сообщил об этом на официальной странице коллектива в Facebook.

Гитарист подчеркнул, что он, к сожалению, «стал частью статистики».

Врачи диагностировали ему коронавирус, поставили пневмонию. Как отметил Бегунов, поражение легких составило всего 10%, то есть оно не так велико, как могло бы быть. За это 61-летний артист поблагодарил своих знакомых медиков, заставивших его вовремя начать принимать лекарства.

«Не слушайте бессмертных идиотов, которые говорят, что это все кто-то придумал. Я еще врагов таких не нажил, которым мог бы пожелать таких же ощущений. Болезнь протекает очень тяжело, резко. В моем случае острая фаза уже позади. Система здравоохранения не готова к болезни, поэтому большую часть времени вы будете предоставлены сами себе. Однако отмечу, что медики работают в тяжелейших условиях, честь им и хвала. В больницах никто не хамит», — сообщил Бегунов.

На 10 и 13 июля музыканту назначены контрольные тесты, пишет News.ru. Гитарист призвал всех соблюдать необходимые меры предосторожности, носить маски, чтобы вирус не распространялся.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость