Мясников рассказал как избавиться от бессонницы

По словам врача, если вы просыпаетесь среди ночи, то откажитесь от привычки срезу же смотреть на часы. «Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: «Слушай, а через два часа вставать», — пояснил Мясников.

Также медик советует засыпать и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели.

«В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. <…> Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью», — подчеркнул врач.

Также Мясников рекомендует не лежать на кровати днем. «У вас не должно быть даже мысли, что вы можете лежать на кровати просто так. Кровать — это рефлекс ко сну», — высказался он.

В случае, если человек не может уснуть на протяжении двадцати минут, ему следует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом не стоит смотреть на экран гаджета, курить, пить алкоголь и начинать есть, заключил врач.