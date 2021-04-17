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Здоровье

Мясников рассказал как избавиться от бессонницы

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что какие действия приводят к бессоннице. Его слова цитирует РИА Новости.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

По словам врача, если вы просыпаетесь среди ночи, то откажитесь от привычки срезу же смотреть на часы. «Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: «Слушай, а через два часа вставать», — пояснил Мясников.

Также медик советует засыпать и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели.

«В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. <…> Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью», — подчеркнул врач.

Также Мясников рекомендует не лежать на кровати днем. «У вас не должно быть даже мысли, что вы можете лежать на кровати просто так. Кровать — это рефлекс ко сну», — высказался он.

В случае, если человек не может уснуть на протяжении двадцати минут, ему следует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом не стоит смотреть на экран гаджета, курить, пить алкоголь и начинать есть, заключил врач.

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