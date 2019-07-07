За последнюю неделю на присасывание опасных насекомых пожаловались 392 человека. Всего с начала сезона активности клещей пострадали 9,8 тыс. человека, из них 3,2 тыс. это дети до 14 лет.
Среди заболевших энцефалитом четверо детей. Все, у кого поставлен такой диагноз, не были привиты против вируса и не обращались в больницы для введения иммуноглобулина. Сейчас в стационарах с подозрением на энцефалит лежат 10 человек, пишет «Алтайская правда».
Между тем стало известно о первом летальном случае. В Новосибирске от клещевого энцефалита скончался мужчина. Ему было 37 лет.