На Алтае из интерната госпитализировали четырех воспитанников

Из школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова в Республике Алтай госпитализировали четырех мальчиков. Об этом сообщили в республиканском минобре.

Вечером 6 февраля четыре школьника в возрасте от 11 до 13 лет пожаловались на плохое самочувствие. С головной болью и повышенной температурой их отправили в Республиканскую детскую больницу.

«По предварительным данным, у ребят подозрение на ротавирусную инфекцию. Сейчас состояние детей стабильное, они находятся под наблюдением врачей. Остальные воспитанники чувствуют себя хорошо, также находятся под контролем школьного медицинского работника», — уточнил директор школы-интерната Виктор Затеев.

Ситуацию взяли на контроль в минобре. В ведомстве заверили, что проводят все необходимые мероприятия, в том числе с участием управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.