На Алтае из интерната госпитализировали четырех воспитанников

Вечером 6 февраля четыре школьника в возрасте от 11 до 13 лет пожаловались на плохое самочувствие. С головной болью и повышенной температурой их отправили в Республиканскую детскую больницу.
«По предварительным данным, у ребят подозрение на ротавирусную инфекцию. Сейчас состояние детей стабильное, они находятся под наблюдением врачей. Остальные воспитанники чувствуют себя хорошо, также находятся под контролем школьного медицинского работника», — уточнил директор школы-интерната Виктор Затеев.
Ситуацию взяли на контроль в минобре. В ведомстве заверили, что проводят все необходимые мероприятия, в том числе с участием управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.