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На Алтае из магазинов изымают и уничтожают аналоги снюса

В Республике Алтай специалисты Роспотребнадзора проводят рейды по торговым точкам, которые продают табачные изделия. Проверяющие выявляют бестабачную никотинсодержащую продукцию без документов.

Рейды по табачным лавкам.
Рейды по табачным лавкам.
04.rospotrebnadzor.ru

В результате одного рейда рейда контролеры изъяли из оборота 26 единиц опасной продукции, еще 30 упаковок уничтожено предпринимателем в присутствии проверяющих.

В трех местах прекратили продажу после сообщений в СМИ и рейдовых проверок надзорных органов, проведенных ранее.

Речь идет об аналогах снюса. Такая продукция по идентификационным признакам относится к пищевой, а значит должна соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и сопровождаться документами, подтверждающими ее безопасность.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Instagram поддержал идею о запрете продажи снюса.

«Обращаюсь к предпринимателям: уберите жевательный табак из продажи!» — эмоционально написал он.

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