На Алтае из магазинов изымают и уничтожают аналоги снюса

В результате одного рейда рейда контролеры изъяли из оборота 26 единиц опасной продукции, еще 30 упаковок уничтожено предпринимателем в присутствии проверяющих.
В трех местах прекратили продажу после сообщений в СМИ и рейдовых проверок надзорных органов, проведенных ранее.
Речь идет об аналогах снюса. Такая продукция по идентификационным признакам относится к пищевой, а значит должна соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и сопровождаться документами, подтверждающими ее безопасность.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Instagram поддержал идею о запрете продажи снюса.
«Обращаюсь к предпринимателям: уберите жевательный табак из продажи!» — эмоционально написал он.