На Алтае медлительность врачей привела к эпидемии гепатита

При этом лишь у троих пациентов были признаки заболевания: повышенная температура, тошнота, рвота, жидкий стул и желтушность кожи. У остальных заболевание протекает в легкой степени. Все они госпитализированы.
Причиной распространения называют несвоевременную диагностику в Усть-Коксинской районной больнице, а также неверные диагнозы и отсутствие лабораторных исследований на гепатит, А при наличии явных признаков.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения, специалисты провели дезинфекцию домов. Всем (более 600 человек), кто мог контактировать с заболевшими, ввели вакцину.
В селах района также взяли пробы воды на вирусы. Все соответствуют норме, отметили в ведомстве.
С 2013 года случаи вирусного гепатита, А в Усть-Коксинском районе не регистрировались — инфекцию в регион завезли.
Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов заявил о возбуждении административного производства в отношении больницы и намерении передать материалы в следственный комитет.
Гепатит, А — это болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Источником заболевания является больной человек. Инфекция передается через желудочно-кишечный тракт. Основным фактором передачи является, прежде всего, питьевая вода, а также пищевые продукты, овощи и фрукты.