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18 сентября 22°C

На Алтае медлительность врачей привела к эпидемии гепатита

В Усть-Коксинском районе зарегистрировали 27 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Среди заболевших 13 детей. Вирус распространялся из-за несвоевременной диагностики первых случаев, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Алтая пригрозил обращением в следственные органы.

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)

При этом лишь у троих пациентов были признаки заболевания: повышенная температура, тошнота, рвота, жидкий стул и желтушность кожи. У остальных заболевание протекает в легкой степени. Все они госпитализированы.

Причиной распространения называют несвоевременную диагностику в Усть-Коксинской районной больнице, а также неверные диагнозы и отсутствие лабораторных исследований на гепатит, А при наличии явных признаков.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения, специалисты провели дезинфекцию домов. Всем (более 600 человек), кто мог контактировать с заболевшими, ввели вакцину.

В селах района также взяли пробы воды на вирусы. Все соответствуют норме, отметили в ведомстве.

С 2013 года случаи вирусного гепатита, А в Усть-Коксинском районе не регистрировались — инфекцию в регион завезли.

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash.com

Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов заявил о возбуждении административного производства в отношении больницы и намерении передать материалы в следственный комитет.

Гепатит, А — это болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Источником заболевания является больной человек. Инфекция передается через желудочно-кишечный тракт. Основным фактором передачи является, прежде всего, питьевая вода, а также пищевые продукты, овощи и фрукты.

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