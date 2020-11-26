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26 ноября
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Здоровье

На Алтае пожилым людям выдадут браслеты помощи

В рамках регионального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального «Демография», начал реализацию социальный проект по внедрению системы идентификации человека в экстренных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

На Алтае пожилым людям выдадут браслеты помощи.
На Алтае пожилым людям выдадут браслеты помощи.
Пресс-служба правительства Республики Алтай.

Для одиноких жителей пожилого возраста и инвалидов с хроническими заболеваниями, а также имеющих риск утраты сознания приобретено 1300 браслетов помощи.

Их будут выдавать нуждающимся гражданам в управлениях социальной поддержки населения по месту жительства. В данный момент формируются списки получателей.

«Браслет помощи — неэлектронный медицинский идентификатор, который позволяет оперативно получить информацию о человеке: персональные данные, информацию о состоянии здоровья, хронических заболеваниях, о принимаемых препаратах, а также контактные данные родственников через qr-код с использованием телефонов», — сообщается в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Любой человек, получив информацию через браслет, может оказать скорую помощь пожилым гражданам, потерявшим создание. Это позволит ускорить оказание экстренной помощи и не допустить летальных исходов.

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