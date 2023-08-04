На Алтае рассказали, как чувствуют себя дети после массового отравления

"Катунь 24" побывали в больнице и узнали о состоянии пострадавших ребят.
У них обнаружили бактерии Yersinia enterocolitica - они и вызвали острую кишечную инфекцию.
У всех детей иерсиниоз протекал в легкой форме, они прошли терапию.
Сейчас в больнице остался только один ребенок - он еще не сдал необходимые анализы.
Остальные уже выписались из Горно-Алтайской больницы. В Алтайском крае пациентов не было.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что причиной отравления стал иерсиниоз - его переносят грызуны. Скорее всего, они пробрались на склад с продуктами, которые позже не прошли термическую обработку.