Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня 15°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

На Алтае резко выросло число инфицированных COVID-19

В Республике Алтай за 18 июня выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Для региона это рекордный прирост.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

По данным оперштаба на 18 июня, коронавирус подтвердился сразу у 43 жителей Кош-Агачского района, 12 жителей Горно-Алтайска, двух жителей Майминского, двух жителей Усть-Коксинского района и одного из Онгудайского района.

Большинство новых случаев выявили по контакту с ранее заболевшими.

Судя по оперативным сводкам, это самый высокий прирост выявленных за сутки в Республике Алтай. Например, 16 июня коронавирус обнаружили у 34 человек, а 17 июня — у двоих.

Всего в регионе 396 случаев заболевания. 160 человек выписаны из медучреждений.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость