На Алтае резко выросло число инфицированных COVID-19

По данным оперштаба на 18 июня, коронавирус подтвердился сразу у 43 жителей Кош-Агачского района, 12 жителей Горно-Алтайска, двух жителей Майминского, двух жителей Усть-Коксинского района и одного из Онгудайского района.
Большинство новых случаев выявили по контакту с ранее заболевшими.
Судя по оперативным сводкам, это самый высокий прирост выявленных за сутки в Республике Алтай. Например, 16 июня коронавирус обнаружили у 34 человек, а 17 июня — у двоих.
Всего в регионе 396 случаев заболевания. 160 человек выписаны из медучреждений.