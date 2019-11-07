На Алтае школьный спортзал закрыли из-за десятикратного превышения радона

Речь идет о школе в селе Озеро-Куреево Турочакского района. Специалисты обнаружили, что содержание радона в воздухе спортивного зала превышает норму в 10 раз: вместо 200 Бк/м3 уровень составил 2180 Бк/м3. Это создает реальную угрозу здоровью школьников, подчеркнули в ведомстве.
Руководство школы начало принимать меры по противорадоновой защите.
Специалисты пояснили, что в силу геологических условий территория Республики Алтай относится к потенциальному радоноопасному региону.
Невидимый и неощущаемый человеком газ может создавать угрозу здоровью. Постоянное присутствие радона в помещении может вызвать у человека развитие онкологических заболеваний.