Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

На Алтае школьный спортзал закрыли из-за десятикратного превышения радона

Суд решил закрыть на три месяца спортзал школы в алтайском селе из-за опасного превышения радона в воздухе, сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

Спортзал.
Спортзал.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Речь идет о школе в селе Озеро-Куреево Турочакского района. Специалисты обнаружили, что содержание радона в воздухе спортивного зала превышает норму в 10 раз: вместо 200 Бк/м3 уровень составил 2180 Бк/м3. Это создает реальную угрозу здоровью школьников, подчеркнули в ведомстве.

Руководство школы начало принимать меры по противорадоновой защите.

Специалисты пояснили, что в силу геологических условий территория Республики Алтай относится к потенциальному радоноопасному региону.

Невидимый и неощущаемый человеком газ может создавать угрозу здоровью. Постоянное присутствие радона в помещении может вызвать у человека развитие онкологических заболеваний.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость