На Алтае восемь человек скончались от пневмонии с начала 2020 года

В Республике Алтай с начала 2020 года зарегистрировали 271 случай заболевания внебольничной пневмонией, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора. Восемь человек из числа заболевших скончались.

Больше всего пневмонией заболели в Усть-Канском районе, Горно-Алтайске, Усть-Коксинском, Шебалинском, Кош-Агачском и Онгудайском районах.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество заболевших снизилось в 1,7 раз (за три месяца 2019 года было зарегистрировано 472 случая заболевания).

За прошедшую неделю диагноз «внебольничная пневмония» поставили 14 пациентам.

Аналогичная тенденция в Алтайском крае. По словам зампредседателя правительства региона Ирины Долговой, в первом квартале 2020 года в крае зарегистрировали 4 539 случаев пневмонии.

В прошлом квартале 2019 года таких было более 7 тысяч человек.