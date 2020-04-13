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Здоровье

На Алтае восемь человек скончались от пневмонии с начала 2020 года

В Республике Алтай с начала 2020 года зарегистрировали 271 случай заболевания внебольничной пневмонией, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора. Восемь человек из числа заболевших скончались.

Легкие.
Легкие.
СС0

Больше всего пневмонией заболели в Усть-Канском районе, Горно-Алтайске, Усть-Коксинском, Шебалинском, Кош-Агачском и Онгудайском районах.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество заболевших снизилось в 1,7 раз (за три месяца 2019 года было зарегистрировано 472 случая заболевания).

За прошедшую неделю диагноз «внебольничная пневмония» поставили 14 пациентам.

Аналогичная тенденция в Алтайском крае. По словам зампредседателя правительства региона Ирины Долговой, в первом квартале 2020 года в крае зарегистрировали 4 539 случаев пневмонии.

В прошлом квартале 2019 года таких было более 7 тысяч человек.

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