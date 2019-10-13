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Здоровье

На Алтае врачи провели уникальную операцию 17-летней девушке

Алтайские ортопеды провели уникальную операцию. Они удалили опухоль на одном из рёбер, добраться до которого очень сложно, пишут Вести Алтай.

Врачи, операция.
Врачи, операция.
zdrav.tomsk.ru

У 17-летней Виктории — доброкачественная опухоль второго ребра. Это редкий случай. Обычно опухоль поражает пятое, шестое, седьмое рёбра. До них врачам добраться проще. А рядом со вторым расположен сосудисто-нервный пучок. Любое неверное движение — и пациент может остаться калекой.

О своём заболевании — остеокластобластоме — Виктория из Новороманово узнала случайно. Во время медосмотра на рентгене шейного отдела обнаружили вздутие размерами 3×6. Сначала врачи хотели отправить девочку на лечение в Москву, но потом решили оперировать в Краевом центре охраны материнства и детства.

Операция длилась почти два часа. До нужного ребра врачи добирались через подмышечную впадину. Поражённую кость вырезали по миллиметру — на каждый вдох и выдох пациентки.

Ортопеды удалили 12 см ребра, ещё 4 см здоровой кости оставили и надкостницу, так что ребро должно заново вырасти.

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