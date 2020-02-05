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Здоровье

На Алтае врачи сделали уникальную операцию малышу весом всего 760 граммов

Алтайские врачи из врачи Центра охраны материнства и детства провели двухчасовую операцию недоношенному ребенку. Благодаря этой операции ребенок сможет видеть, рассказывает краевой телеканал «Катунь 24».

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com

Малышу, который родился на 26-й неделе и весил всего 760 граммов, поставили диагноз: ретинопатия недоношенных — нарушение сетчатки глаза. В этом случае есть риск отслоения сетчатки глаза и полной слепоты.

Врачи Центра охраны материнства и детства вовремя обнаружили патологию и пришли к выводу: срочно требуется лазерная коагуляция.

В этом году открылась отдельная операционная для коррекции зрения недоношенных. И этот малыш стал первым ее пациентом.

Операция длилась почти два часа, сейчас ребенок находится в реанимации. А через две недели его планируют перевести в общую палату к маме.

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