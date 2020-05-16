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16 мая
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Здоровье

На Алтае за неделю клещи покусали больше 1500 человек

За прошедшую неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали больше полутора тысяч человек, сообщает региональное управление Роспотребназдора.

Клещ.
Клещ.
СС0

От клещей пострадали 1565 жителей края. Всего же с начала сезона их активности за помощью медиков обращались 3859 человек, из них 1343 — это дети до 14 лет.

Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

Продолжается исследование снятых с людей клещей. В 5,8% случаев обнаружен вирус энцефалита. Заболевших энцефалитом среди пстрадавших нет.

В настоящее время наблюдается пик активности клещей. Он продлится до июня включительно. В связи с этим выезжающим на отдых на природу, настоятельно рекомендуют использовать репелленты.

Есть теория, что каждые 10−11 лет клещи достигают пика своей активности, это связано с активностью солнца. Прошлый всплеск численности клещей на Алтае фиксировали как раз в 2009 году. Новую волну прогнозируют сейчас. Этому поспособствовала теплая зима, пишут «Вести Алтай».

В этом году энцефалитные клещи встречаются на Алтае в два раза чаще обычного. Заражен примерно каждый 20-й.

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