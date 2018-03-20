На Алтае зафиксировали первый случай укуса клеща

18 марта на Алтае Роспотребнадзор зафиксировал первый в 2018 году случай укуса клеща. Это случилось в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
По данным ведомства, женщина гуляла в окрестностях села, а после прогулки обнаружила присосавшееся членистоногое. Также она осмотрела одежду и тело и нашла в волосах ползающего клеща.
Напомним, что на прошлой неделе барнаульцы сообщили о том, что увидели в городе первых клещей.
Ранее краевой Роспотребнадзор сообщал, что в 2018 году в регионе ожидают стабильно высокую численность и активность клещей.
Тем временем в Республике Алтай, куда весной отправится множество туристов, Роспотребнадзор заявил, что что акарицидные (противоклещевые) обработки мест массового посещения (скверы, парки, смотровые площадки горных перевалов, а также кладбища) в этом году должны быть проведены до 7 апреля.
Так как в 2018 году очень рано будет Пасха, посещение кладбищ начнется примерно в эти сроки. Из-за этого и было решено приступить к обработке против клещей пораньше. Именно в перечисленных местах регистрируются в начале сезона не только многочисленные случаи укусов клещей, но и первые случаи заражений клещевыми инфекциями.
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