На Алтае из-за опасного превышения радиоактивного газа закрыли ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кокоря в Кош-Агачском районе Республики Алтай закрыли на месяц из-за превышения радона в воздухе. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

Нормативы по радону превышены в 1,5−2,5 раза в акушерском, процедурном и прививочном кабинетах.

В тех же кабинетах специалисты установили нарушения норм по искусственной освещенности. Так, при норме 500 лк, в акушерском кабинете фактическая искусственная освещенность составила 307 лк, в процедурном кабинете — 242 лк.

Работу трех кабинетов приостановили по решению суда на 30 суток.

Что такое радон и чем он опасен

Радон — природный радиоактивный газ. Он может незаметно окружать человека в квартире или офисе. Его невозможно определить по запаху или цвету. Радон ничем не выделяется из окружающего воздуха, поэтому может незаметно облучать человека в течение очень длительного времени.

В 1995 году вступил в силу Федеральный закон, посвященный контролю концентрации радона в помещениях. Если замеры превышают допустимую норму, то необходимо выполнить противорадоновые мероприятия, призванные снизить количество радона до нормальных значений.

Радон является одной из наиболее распространенных причин возникновения рака легких, негативно влияет на иммунные, половые и кроветворные клетки.