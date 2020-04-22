На Алтае заразилась Covid-19 сотрудница детской поликлиники

«Женщина не является лечащим врачом, контакт непосредственно с пациентами — минимальный. Заболевание протекает бессимптомно. По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай», — уверяют региональные власти.

Наличие вируса обнаружено в ходе профилактического исследования персонала медучреждения, пишет Тайга.инфо. В республике тестирование на коронавирус обязательно для всех медицинских работников

В настоящий момент заболевшая находится в специализированном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Выявляется и обследуется полный круг всех контактных лиц.

Сейчас в Центре по профилактике и борьбе со СПИД находится еще шесть человек с подтвержденным диагнозом. Это пожилая семейная пара из села Онгудай и семья из четырех человек из Горно-Алтайска.

Еще у двух человек коронавирус был выявлен ранее на территории Турочакского района Республики Алтай, но они покинули регион и находятся по месту проживания в Томской области.