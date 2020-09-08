На Алтай-Коксе стартовала прививочная кампания

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) начал вакцинацию сотрудников от гриппа и острых вирусных инфекций. Бесплатную прививку желающие получают в здравпункте завода и поликлинике.

Вакцина создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов, А и Б, который сохраняется до 12 месяцев.

«Своевременная профилактика помогает в разы снизить уровень заболеваемости персонала и выработать иммунитет против вирусных инфекций, — отмечает Александр Уманец, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. — Поэтому мы начинаем вакцинацию в сентябре. Это ежегодная практика, которая доказала свою эффективность. Прививка от гриппа доступна для всех наших сотрудников».



Укрепление здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Почти весь персонал предприятия ежегодно получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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