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Здоровье

На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса

Среди сотрудников бийского предприятия «Эвалар» зафиксировано 10 случаев заболевания Covid-19. Об этом vesti22 сообщили в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю.

"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

Возможно сейчас число заболевших стало еще больше, так как данные ведомство приводит за 29 апреля.

Роспотребнадзор провел свое эпидемиологическое расследование, по итогам которого предприятию вынесено предписание. 30 сотрудников «Эвалара» контактировали с больными, поэтому их отстранили от работы.

Им, а также членам их семей, необходимо провести на самоизоляции 14 дней.

Что происходит на заводе

После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.

Предприятию также рекомендовано запретить перемещение работников между производственными помещениями, минимизировать число сотрудников в смену и исключить сокрытие фактов острого респираторного заболевания работников.

&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин


В руководстве «Эвалара» телеканалу «Вести-Алтай» пояснили, что на предприятии усиливают противоэпидемические мероприятия: вводятся усиленные санитарные протоколы на производстве, запущена автоматическая система обеззараживания воздуха на производственных участках.

Ранее завод анонсировал запуск производства собственного антисептика для борьбы с коронавирусом.

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