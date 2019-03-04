На Дальнем Востоке медики заставили людей самостоятельно возить умерших родственников в морг

Как сообщает ГТРК «Бира», такая ситуация сложилась Ленинском районе ЕАО. Медики и полицейские, по данным журналистов, отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать свои собственные авто.
Сотрудники прокуратуры уже выезжали в Ленинскую центральную районную больницу для проверки. Факты, о которых сообщили СМИ, подтвердились.
Ведомство отмечает, что «в соответствии с требованиями законодательства транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами. Вывоз тел умерших в морг как разновидность ритуальных услуг возможна только на основании договора на оказание таких услуг».
Главврач Ленинской ЦРБ заявил журналистам, что эта проблема существует давно, схема отработана годами. Доставка тел в морг не входит в компетенцию медучреждения, сообщил руководитель больницы.