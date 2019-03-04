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Здоровье

На Дальнем Востоке медики заставили людей самостоятельно возить умерших родственников в морг

Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку после телевизионного репортажа о том, что в одном из моргов введено «самообслуживание». Люди вынуждены возить усопших на своих машинах и самостоятельно класть тела в холодильники.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

Как сообщает ГТРК «Бира», такая ситуация сложилась Ленинском районе ЕАО. Медики и полицейские, по данным журналистов, отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать свои собственные авто.

Сотрудники прокуратуры уже выезжали в Ленинскую центральную районную больницу для проверки. Факты, о которых сообщили СМИ, подтвердились.

Ведомство отмечает, что «в соответствии с требованиями законодательства транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами. Вывоз тел умерших в морг как разновидность ритуальных услуг возможна только на основании договора на оказание таких услуг».

Главврач Ленинской ЦРБ заявил журналистам, что эта проблема существует давно, схема отработана годами. Доставка тел в морг не входит в компетенцию медучреждения, сообщил руководитель больницы.

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