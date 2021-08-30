На двести человек меньше. Почему на Алтае резко упало число тяжелых больных COVID-19

1 Как сейчас ведут учет тяжелых пациентов?

Суточное уменьшение заболеваемости на 200 человек — результат нового подхода в ведении пациентов. Об этом сообщает Толк со ссылкой на крайздрав.

Состояние тяжелобольных — на жестком контроле. Решения по их лечению принимают комиссией.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

«Минздрав начал контролировать каждого пациента. Это задание министра — отследить каждого больного и визуализировать его состояние тяжести. Подключились все: инфекционисты, терапевты, реаниматологи», — ссылается издание на ведомство.

Степень тяжести заболевания определяют после проведения анализов.

Анализы , коронавирус. архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

«Есть временные методические рекомендации, где прописаны все вопросы по степени тяжести, лечению, профилактике», — цитирует Толк главного внештатного эпидемиолога края Ирину Переладову.