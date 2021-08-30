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Здоровье

На двести человек меньше. Почему на Алтае резко упало число тяжелых больных COVID-19

С 23 по 24 августа в Алтайском крае число тяжелых больных ковидом снизилось с 823 до 655. Такие данные опубликовал региональный оперштаб.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com
1 Как сейчас ведут учет тяжелых пациентов?

Суточное уменьшение заболеваемости на 200 человек — результат нового подхода в ведении пациентов. Об этом сообщает Толк со ссылкой на крайздрав.

Состояние тяжелобольных — на жестком контроле. Решения по их лечению принимают комиссией.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

«Минздрав начал контролировать каждого пациента. Это задание министра — отследить каждого больного и визуализировать его состояние тяжести. Подключились все: инфекционисты, терапевты, реаниматологи», — ссылается издание на ведомство.

Степень тяжести заболевания определяют после проведения анализов.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

«Есть временные методические рекомендации, где прописаны все вопросы по степени тяжести, лечению, профилактике», — цитирует Толк главного внештатного эпидемиолога края Ирину Переладову.

2 Почему пересмотрели порядок ведения больных?

В минздраве, отметила Переладова, озадачены высокой численностью тяжелобольных. Она добавила: «Мы когда-то должны выходить из этой ситуации?»

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0
3 Из-за чего снизилось число тяжелобольных?

По словам Переладовой, резкое падение заболеваемости вовсе не означает всеобщее выздоровление.

«Человек незаразный, но требует лечения. Зачем ему занимать койку в ковидном госпитале? Вот так у нас люди после выходных и рассосались кто куда. Кто-то умер, кто-то выздоровел, кого-то перевели в другое отделение или другой стационар. Это не должно быть экстраполировано, что они все разом выздоровели», — уточнила специалист.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Эксперт подчеркнула, что официально решение об изменении тяжести болезни принимает комиссия врачей, а ход лечения можно менять только после проведенных анализов и исследований.

4 Как менялась ковидная статистика?

По информации оперштаба, количество тяжелых больных коронавирусом в конце августа менялось так:

  • 22 августа: тяжелобольных — 825. Из них 199 подключены к аппаратам ИВЛ. Умерли 25 человек. От COVID-19 — 22.
Горбольница №12 Барнаула. Реанимация.
Горбольница № 12 Барнаула. Реанимация.
zdravalt.ru
  • 23 августа: тяжелобольных — 823. Из них 202 подключены к аппаратам ИВЛ. Умерли 23 человека. От COVID-19 — 18.
  • 24 августа: тяжелобольных — 655. Из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ. Умерли 25 человек. От COVID-19 — 22.

По данным на 29 августа, зарегистрированы 253 новых случая заболевания. Число тяжелобольных — 607. К аппаратам ИВЛ подключены 219 человек. 23 пациента умерли.

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