Буря продлится до 12:00, а после полудня ожидается спад, указывает nsktv.ru. Состояние магнитосферы нормализуется.
Такая магнитная буря считается не самой сильной, но может вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.
Важно:
- не употреблять спиртное,
- пить успокаивающий чай,
- пить больше воды.
Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.
Электроника
Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Время от времени пропадают телесигналы.
Шторм
В 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».
Прогноз
Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.
Помимо "космических ударов" сибиряков атакует и погода — по прогнозам, 11 июня ожидаются ливни, гроза, град, шквалистый ветер.
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