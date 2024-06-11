Солнце не на шутку активизировалось. Так, 11 июня геомагнитный удар вновь накрыл россиян.

Буря продлится до 12:00, а после полудня ожидается спад, указывает nsktv.ru. Состояние магнитосферы нормализуется.

Такая магнитная буря считается не самой сильной, но может вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Электроника

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Время от времени пропадают телесигналы.

Шторм

В 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».

Прогноз

Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.

Помимо "космических ударов" сибиряков атакует и погода — по прогнозам, 11 июня ожидаются ливни, гроза, град, шквалистый ветер.

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