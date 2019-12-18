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18 декабря
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Здоровье

На Камчатке пациент умер во время операции из-за нехватки медицинских материалов

В Камчатской краевой больнице умер пациент, для которого не хватило расходных материалов, пишет Lenta со ссылкой на заведующего отделением рентгенхирургии Регионального сосудистого центра (РСЦ) при учреждении Андрея Кубанова.

Больница, операция.
Больница, операция.
CC0

17 декабря 71-летний пациент поступил в больницу с инфарктом миокарда. Ему не смогли помочь, потому что в больнице остался только один коронарный микропроводник, хотя для проведения операции в нормальном режиме их нужно не менее пяти.

18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.

Кубанов рассказал, что в июле медики направляли заявку на приобретение расходных материалов. 13 декабря они писали, что осталось всего 13 коронарных микропроводников необходимой жесткости и предупреждали, что их хватит на «три-четыре» дня.

В минздраве Камчатского края сообщили, что проведут проверку качества оказания медпомощи в РСЦ, а также организацию проведения закупок. Там добавили, что сейчас необходимые расходные материалы есть в достаточном объеме.

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