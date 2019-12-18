На Камчатке пациент умер во время операции из-за нехватки медицинских материалов

В Камчатской краевой больнице умер пациент, для которого не хватило расходных материалов, пишет Lenta со ссылкой на заведующего отделением рентгенхирургии Регионального сосудистого центра (РСЦ) при учреждении Андрея Кубанова.

17 декабря 71-летний пациент поступил в больницу с инфарктом миокарда. Ему не смогли помочь, потому что в больнице остался только один коронарный микропроводник, хотя для проведения операции в нормальном режиме их нужно не менее пяти.

18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.

Кубанов рассказал, что в июле медики направляли заявку на приобретение расходных материалов. 13 декабря они писали, что осталось всего 13 коронарных микропроводников необходимой жесткости и предупреждали, что их хватит на «три-четыре» дня.

В минздраве Камчатского края сообщили, что проведут проверку качества оказания медпомощи в РСЦ, а также организацию проведения закупок. Там добавили, что сейчас необходимые расходные материалы есть в достаточном объеме.