На Красной площади задержали двух сумасшедших

В первые дни марта на Красной площади в Москве были замечены несколько сумасшедших.
Один из них оказался гражданином США.
3 марта рядом с Кремлем иностранец убеждал горожан и туристов в том, что "кто-то роет тоннель в Латвию" прямо с площади. Помешавшегося передали полицейским и врачам. Сейчас 42-летний американец находится под контролем дипмисси, пишет "Газета.ру".
2 марта полиция обратила внимание на подозрительного мужчину, который в разговоре со стражами порядка заявил, что слышит голоса, которые ведут его за золотом, сообщил "МК". 59-летнего мужчину зовут Тамерлан. С ним работают медики, пишет ura.ru.
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