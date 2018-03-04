На Красной площади задержали двух сумасшедших

Один из них оказался гражданином США.

3 марта рядом с Кремлем иностранец убеждал горожан и туристов в том, что "кто-то роет тоннель в Латвию" прямо с площади. Помешавшегося передали полицейским и врачам. Сейчас 42-летний американец находится под контролем дипмисси, пишет "Газета.ру".

2 марта полиция обратила внимание на подозрительного мужчину, который в разговоре со стражами порядка заявил, что слышит голоса, которые ведут его за золотом, сообщил "МК". 59-летнего мужчину зовут Тамерлан. С ним работают медики, пишет ura.ru.