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Здоровье

На Кубе разработали вакцину от ковида с эффективностью 100%

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний показала 100-процентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Директор национального Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала рассказала, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.

Власти уже выдали разрешение на экстренное применение вакцины Abdala, пишет Lenta.ru.

О вакцине

Abdala — трехкомпонентный препарат. Схема вакцинации предполагает уколы через 14 и 28 дней после первой прививки.

Между тем Россия готова признать иностранные вакцины и сертификаты о вакцинации, но для этого нужны аналогичные встречные шаги со стороны других государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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