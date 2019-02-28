Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

На медицину в Алтайском крае выделят дополнительный неизвестно откуда взявшийся миллиард

В развитие системы здравоохранения в Алтайском крае в 2019 году дополнительно вложат 1 млрд рублей. Об этом 28 февраля заявил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Медицина. Здоровье.
Медицина. Здоровье.
СС0

Около 400 млн рублей направят на оснащение 6 межрайонных медицинских центров в Барнауле, Бийске, Алейске, Камне-на-Оби, Заринске и Славгороде. Деньги пойдут прежде всего на дооснащение сосудистых отделений и реанимаций.

Также средства направят на разработку проектно-сметной документаций капремонтов больниц.

130 млн рублей вложат в завершение уже начатых капремонтов. Речь идёт о 9 медучреждениях. Почти половина суммы пойдет на восстановление здания Бийского противотуберкулезного диспансера.

Ещё около 300 млн направят на ремонт стационаров. Например, печально известного детского инфекционного отделения в 12-й больнице Барнаула, горбольницы № 10 и других.

Более 100 млн направят на детские поликлиники. В 17 отремонтируют пространства около входов, зоны регистрации, кабинеты, комнаты матери и ребенка.

Почти 25 млн потратят на ремонт и развитие медколледжей.

Дмитрий Попов сообщил, что источник денег — краевой бюджет. Однако он не уточнил, за счёт каких конкретно ресурсов выделены эти средства: из резерва, за счёт других статей расходов или из других источников. «Правительство изыскало такую возможность», — только и пояснил он altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость