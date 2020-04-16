На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут браслеты

Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда более миллиона рублей на закупку трекер-браслетов для пациентов с COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Правительство региона опубликовало постановление, по которому на сумму 1 млн 479 тыс. рублей планируется приобрести «технические средства и сопутствующее оборудование для обеспечения дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому».

Всего закупят 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков.

По данным на 15 апреля в Мурманской области количество больных COVID-19 составляет 268 человек. За прошедшие сутки этот показатель вырос вдвое. Таким образом, регион занимает седьмое место среди других субъектов России по количеству зараженных.

Напомним, общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 48 человек. Из них 34 — жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в Бийске, Заринске, Рубцовске и Новоалтайске. Вылечились три человека.