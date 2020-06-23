На питерскую больницу составили протокол из-за заражения медработников и пациентов COVID-19

Роспотребнадзор завершил расследование в отношении Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которое началось в апреле.

Ведомство выяснило — медики и пациенты больницы массово заражались коронавирусом из-за нарушений санитарных норм. В итоге на учреждение составлен протокол по ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), пишет «Фонтанка».

Напомним: с 1 по 9 апреля в питерской больнице зарегистрировали 155 случаев заражения коронавирусом — COVID-19 диагностировали у 87 медиков и 68 пациентов. В этот период больница работала в обычном режиме.

Акт

«Нельзя исключить случаи внутрибольничного заражения среди персонала в условиях нарушения противоэпидемического режима. Все случаи среди пациентов можно расценить как заносы. Они выявлены при поступлении в стационар до перепрофилирования», — сообщается в акте расследования Роспотребнадзора.

Нарушение режима

После перепрофилирования больница также нарушала противоэпидемический режим. В частности, из стационара в Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга данные о новых заболевших передавались через 12 часов после установления диагноза, пишет polit.ru.

Больница месяц работала без санитарных пропускников, помещения не были разделены на зоны. Медсестры могли переходить из «заразной» зоны в чистую без гигиенической помывки и смены рабочей одежды.

Суд

Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина сообщила, что ознакомилась с результатами расследования Роспотребнадзора. Свои объяснения она предоставит в суде.

Награда

Президент РФ Владимир Путин присвоил главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)».