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Здоровье

На профосмотре из 222 человек в Алтайском крае у семерых нашли рак

В Алтайском крае подвели итоги бесплатной профилактической акции по выявлению злокачественных опухолей наружных локализаций. Врачи посмотрели более двух сотен человек и у семи из них нашли рак, рассказали в онкодиспансере.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

За пять дней онкологи обследовали 222 пациента с жалобами на боли или новообразования в полости носа, рта и глотки. У семи из них диагностировали рак.

Троих направили на госпитализацию и хирургическое лечение в отделение опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкодиспансера. Двум проведут операцию. Еще двоим предстоит лучевая терапия у радиологов онкоцентра.

27 пациентов с предраковыми состояниями высокого онкогенного риска получили рекомендации по профилактическому лечению, их взяли под наблюдение. Чтобы предотвратить развитие рака теперь их будут обследовать в онкоцентре регулярно.

Онкологи напоминают, что с профилактической целью необходимо посещать стоматолога или лор-врача ежегодно — злокачественный процесс во время простого осмотра может заподозрить любой из этих специалистов.

Если в полости рта, носа, рта и глотки появились болезненные ощущения или новообразования, которые не проходят больше месяца, то к врачу нужно обращаться немедленно.

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