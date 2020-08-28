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Здоровье

На психическое здоровье миллионов людей повлияла пандемия

На брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей, сообщает ТАСС.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Ухудшение ситуации связано с вызванными коронавирусом тревогами и страхами, а также с нарушениями работы служб по поддержке психического здоровья.

Гебрейесус напомнил — психическое здоровье и до пандемии было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении». По его данным, «около 1 млрд людей живут с психическими расстройствами, 3 млн умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство», пишет polit.ru.

При этом доступ к качественной психологической помощи есть не у всех, а в странах с низкими или средними доходами более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами вовсе не получают никакого лечения.

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