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Здоровье

На родине Виктора Томенко занижают данные по COVID и боятся резких вспышек вируса

В родном городе алтайского губернатора Виктора Томенко творится неладное. Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом, сообщает местное телевидение ТВК.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Мэр Норильска подчеркнул: в городе зарегистрированы 832 случая заражения инфекцией, но Минздрав Красноярского края опубликовал данные только 293.

По его словам, подобное занижение мешает адекватной оценке масштабов эпидемии.

Ахметчин также рассказал, что не все пациенты смогли пройти тестирование на коронавирус из-за загруженности больниц. Глава Норильска опасается «катастрофического усугубления» ситуации после того, как жители вернутся из отпусков.

До конца сентября в городе прилетят около 50 тыс. человек.

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