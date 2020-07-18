На родине Виктора Томенко занижают данные по COVID и боятся резких вспышек вируса

Мэр Норильска подчеркнул: в городе зарегистрированы 832 случая заражения инфекцией, но Минздрав Красноярского края опубликовал данные только 293.
По его словам, подобное занижение мешает адекватной оценке масштабов эпидемии.
Ахметчин также рассказал, что не все пациенты смогли пройти тестирование на коронавирус из-за загруженности больниц. Глава Норильска опасается «катастрофического усугубления» ситуации после того, как жители вернутся из отпусков.
До конца сентября в городе прилетят около 50 тыс. человек.