На 350 российских подростках проведут исследование вакцины от ковида

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков на базе московских медицинских учреждений начнется в июле, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает «Интерфакс». Всего в исследованиях примут участие 350 человек.

«В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины „Спутник V“ для подростков 12−17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии», — сказала заммэра.

Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц.

Вскоре стартует вакцинация беременных от коронавируса.