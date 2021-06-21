21 июня
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

На 350 российских подростках проведут исследование вакцины от ковида

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков на базе московских медицинских учреждений начнется в июле, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает «Интерфакс». Всего в исследованиях примут участие 350 человек.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

«В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины „Спутник V“ для подростков 12−17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии», — сказала заммэра.

Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц.

Вскоре стартует вакцинация беременных от коронавируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость