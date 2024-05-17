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Здоровье

На Солнце — взрывы и шторм, на Земле — магнитная буря. Надо приготовиться к очередному геоудару

Шторм на Солнце приведет к геомагнитной буре на Земле, сообщили специалисты центра «Фобос».

На светиле произошли сразу два взрыва, указывает «Росбалт». И солнечная энергия направлена к Земле.

Ранее магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнца. Тогда скорость солнечного ветра была почти вдвое выше обычной, магнитное поле — в шесть раз сильнее. А направление магнитного поля выброса оказалось «подходящим» для начала магнитной бури.

Первыми приход солнечных масс зарегистрировали спутники, находящиеся в 1,5 млн километров от Земли.

Активность

Солнце продолжает оставаться очень активным. На нем зафиксирована еще одна сильная вспышка балла Х1,7.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Режим:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Связь и телевизоры

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись «нет сигнала». А экран «рябит» всеми цветами спектра.

Канцероген

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Факт

Магнитная буря в начале мая стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в этом столетии.

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