На странные последствия болезни пожаловалась заболевшая «долгим ковидом»

32-летняя британка очень тяжело перенесла новую коронавирусную инфекцию. Она семь недель боролась за свою жизнь в реанимации.

Даже после выписки и спустя полгода после госпитализации женщина продолжает страдать из-за боли в легких, проблем с сердцем, странных запахов, хронической усталости и астмы. Время от времени она снова попадает в больницу из-за обострения симптомов.

«Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID — это дьявол», — заявила пациентка.

Эта женщина — одна из тысячи британцев, страдающих от так называемого «долгого COVID» — формы новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело, пишет Lenta.ru. Термин «долгий COVID» официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании.