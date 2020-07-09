На своих двоих. Как в Барнауле работает уникальная реабилитационная клиника

«Однажды мы обнаружили костыли одного из пациентов прямо возле мусорных баков за нашим корпусом. Вот это результат!» — говорит заместитель генерального директора по медицинской части клинико-реабилитационного центра «Территория здоровья» Светлана Харченко. Рассказываем, как в Барнауле реабилитируют пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы и почему больше нигде за Уралом нет таких технологий.

От каталки до трости

Высокотехнологичная операция, например по замене тазобедренного сустава, будь она даже блестяще выполнена, сама по себе не ставит пациента на ноги. Вернется ли человек к своей обычной жизни, во многом зависит от того, как пройдет период реабилитации.

Клинико-реабилитационный центр «Территория здоровья» — первая и единственная медицинская организация за Уралом, которая собрала все известные технологии для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Здесь буквально заново учат людей двигаться.

«У нас была пациентка с тяжелой травмой позвоночника. Ее два раза оперировали и к нам привезли на каталке. После следующей госпитализации она пришла на ходунках, а вышла с тростью», — рассказывает Светлана Харченко.

Факт «Территория здоровья» — партнер Федерального центра травматологии и ортопедии, который располагается неподалеку. Около половины пациентов поступают оттуда после высокотехнологичных операций. В центр едут пациенты не только из Алтайского края, но и со всей Сибири, Урала, Дальнего Востока, Сахалина, из Якутии.

«Высокотехнологичные операции, например эндопротезирование крупных суставов, сейчас стали менее травматичны, но реабилитация по-прежнему сложная, — говорит Светлана. — Есть свои особенности движений: как правильно встать, как сесть в машину, даже как надеть носки. Обо всем этом здоровый человек не задумывается и делает на автомате. Наших пациентов надо этому учить».

В лечебно-реабилитационном центре «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Для людей после нейрохирургических операций важен даже самый маленький шажок на пути к восстановлению: бывает, они безумно рады, если в мизинце снова появилась чувствительность.

В «Территории здоровья» занимаются и с детьми с диагнозом ДЦП, которые также перенесли операции. «Нам недавно на почту прислали письмо. Мама записала видео, как ее 16-летний сын делает несколько шагов без помощи каких-либо средств опоры, — говорит Светлана Харченко. — До этого он приходил с ходунками, потом с двумя опорными тростями, а теперь вот сам. Мы очень рады».

Осенью в центре планируют начать реабилитацию пациентов с нарушениями центральной нервной системы (инсульты, тяжелые черепно-мозговые травмы). Для этого уже закуплено оборудование и обустраивается палата интенсивной терапии.

С такими заболеваниями самому человеку восстановиться невозможно, и помощь обязательна. Более того, чем раньше начнется реабилитация, тем больше шансов на успех.

В вопросах восстановления таких пациентов речь в первую очередь идет не о том, чтобы научиться ходить. Они не могут разговаривать, глотать и даже дышать самостоятельно.

Лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Цифра 5000 пациентов за год прошло через «Территорию здоровья» по программе обязательного медицинского страхования.

Среда и психология

Пациента, которому трудно двигаться, нужно по максимуму избавить от всевозможных препятствий. Поэтому в центре широкие коридоры, большие двери и многочисленные «хваталки» везде, где человеку нужно опереться. Все рассчитано на максимальный комфорт.

В этом есть психологический момент, считает генеральный директор «Территории здоровья» Юрий Медзиновский. Человек перестает бояться, что споткнется и упадет, а значит, чувствует себя смелее и способен на большие достижения.

Цифра 11 тыс. кв. метров занимает клинико-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Хуже всего переносят реабилитацию молодые люди после травм. Они уже и так настрадались и психологически не готовы еще к каким-то процедурам. Поэтому в «Территории здоровья» сделали все, чтобы пациенты не чувствовали, что находятся в больнице, это скорее хороший отель. Кроме того, в процесс реабилитации с первого дня вступает клинический психолог, способный кого угодно мотивировать на подвиги.

«Нам нужен пациент, который хочет выздороветь, и мы их такими делаем сами, — говорит Медзиновский. — Для мотивации к выздоровлению недостаточно сказать: „Давай-давай, пошли, перестань ерундой маяться“. Не работает такая схема. Все сложнее. Первый день в центре — это уже начало реабилитации. И дальше у наших пациентов просто не будет времени, чтобы думать о своих проблемах».

Юрий Медзиновский , директор «Территории здоровья». Дмитрий Лямзин.

Минимальная программа реабилитации составляет 10 дней, но и такой короткий срок позволяет человеку вернуть активность. Один из секретов быстрого восстановления в том, что пациент не остается наедине с собой, его программа расписана буквально по минутам.

Его здоровьем помимо лечащего врача займутся травматолог, невролог, врач по лечебной физкультуре, при необходимости подключатся другие специалисты — нейрохирург, мануальный терапевт, специалисты по спортивной медицине.

«Пациент должен видеть, как много людей хотят, чтобы он выздоровел», — считает Медзиновский.

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин.

Помолодеть изнутри

Помимо собственно реабилитации опорно-двигательного аппарата «Территория здоровья» имеет в своем арсенале авторские методики лечения так называемых цивилизационных болезней — того, чему сейчас подвержены почти все люди.

Юрий Медзиновский,

генеральный директор «Территории здоровья»:

Реабилитация — понятие для меня гораздо более широкое, чем просто помощь в преодолении тяжелой болезни. У нас 70% людей, не имеющих болезней, нужно реабилитировать. От лишнего веса, от негативного мышления, от сидячей работы, от неправильного питания, от плохой экологии, от нарушений сна. От всего, что ведет впоследствии к гораздо более серьезным заболеваниям.

Для такой профилактики, по выражению директора центра, не нужны «шаманские методики». В центре есть программы по детоксикации, по коррекции веса, сахарного диабета и остеопороза. В том числе авторские anti-age-технологии — коммерческое направление, которое сейчас набирает силу в Европе, часть так называемой медицины образа жизни (Lifestyle medicine).

Это не косметическое омоложение, после которого пациент внешне сбрасывает десяток лет. «Наша задача — чтобы пациент в свои 50 выглядел просто на хорошие 50, — говорит Медзиновский. — А это значит, что он должен быть здоров. Смысл не в том, чтобы замаскировать морщины, а в том, чтобы дать человеку внутреннюю энергию для здоровья».

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин.

Подвесить и искупать

«Территория здоровья» собрала десятки самых передовых тренажеров для реабилитации. Их стоимость оценивается в сумму около 200 млн рублей. Такого набора нет больше нигде.

Pablo

Аппарат для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики мышц верхних конечностей (цилиндрический захват, сжатие и разжатие кисти, межпальцевые и щипковые захваты, тренировка сложных комплексных движений руки, задействующих два и более сустава).

Тренировка происходит в форме игры на объем, скорость и координацию движений. Аппарат сам измеряет силу пальцев и кисти.

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин.

IMoove

Это биомеханическая подвижная нестабильная платформа, тренирующая координацию тела и подвижность позвоночника и позволяющая подключать глубокие мышцы.

На тренажере можно выбрать любой вариант нагрузки — от легкой разминки до интенсивных силовых упражнений. Некоторые программы сложно выполнить даже тренированным людям.

Функции аппарата можно настроить на каждого пациента индивидуально: кардиотренировки, отдельная прокачка определенных групп мышц, антицеллюлитная программа, фитнес. Тренажер сам покажет пациенту нужные упражнения, это готовая тренировка, которую просто нужно повторить.

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин.

Redcord

Кинезиотерапевтическая установка, которая состоит из подвесной петлевой системы (жгуты, подвески, шпагаты), массажного стола и специальной подушки для сенсомоторных упражнений.

Пациента буквально подвешивают над кушеткой. Это позволяет безболезненно активировать мышечный каркас. Эффект достигается за счет того, что поверхностные мышцы отключаются, а работают только глубокие. Эксклюзив. Оригинал.

У аппарата есть российские аналоги, но в «Территории здоровья» стоит оригинал из Норвегии.

Открытие лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Thera Tigo trainer

Пока пациент занимается на тренажере, на экране он видит разные европейские города и может прокатиться на велике по Барселоне или на лодке с веслами по венецианским каналам. Или прогуляться пешком по Берлину. Бесценно для человека, который после травмы и операции месяц, а то и больше просидел в четырех стенах.

Аппарат контролирует каждое движение и имеет обратную связь: на монитор выводятся все важные биопоказатели от пульса до уровня участия человека в процессе.

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин.

HUR

Финское чудо реабилитационного тренажеростроения. Все механизмы работают на «воздушной тяге». В них нет свободных весов: никаких гирь и «блинов». Пневмотренажеры не дают нагрузку на суставы, работают только мышцы и связки.

Можно увеличивать нагрузку с шагом всего лишь в 100 граммов. Врач задает индивидуальную программу, тренажер «узнает» пользователя по электронному браслету и сам выставит нужную силу и число повторений.

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин.

Бассейн

Полный климат-контроль и три степени очистки воды. Помимо традиционного плавания и аквааэробики в бассейне «Территории здоровья» проводят и другие процедуры. Например, там есть противоток, и пациент может буквально плыть против течения, как в горной реке.

Здесь есть «лифт» для малоподвижных пациентов, гидромассаж, подводный велотренажер и беговая дорожка.

В перерывах между занятиями у пациентов есть возможность отдохнуть в шезлонгах и посидеть в джакузи. И, конечно, насладиться видом соснового бора через панорамные окна. Благодаря этим окнам пациентам центра иногда завидуют лыжники и бегуны, тренирующиеся на «Трассе здоровья».

Лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Транскраниальная магнитная стимуляция

Эта физиотерапевтическая реабилитация скоро будет доступна пациентам «Территории здоровья». Используется такой метод уже давно, но подобных аппаратов в крае нет.

Техника предназначена для восстановления когнитивных функций, в том числе при депрессиях, и воздействует на локальные участки мозга, нуждающиеся в лечении.

RT-600

«Территория здоровья» недавно приобрела этот новейший вертикализатор. Аппарат поднимет человека, закрепит и проведет миостимуляцию. Проще говоря, будет «ходить» вместе с человеком, вырабатывая у него двигательные паттерны и заставляя сокращаться мышцы, которые разучились работать.

Стоимость этого аппарата колеблется в пределах 100 тыс. евро, так что не каждый реабилитационный центр может позволить себе такое приобретение.

Факт На территории центра строят многопрофильную поликлинику. Туда дополнительно закупили оборудование на 50 млн рублей.

Справка

Проект «Территория здоровья» стал возможным благодаря соглашению правительства Алтайского края со столичной компанией «ПремиумСтрой Алтай». Стоимость строительства вместе с оснащением медцентра составила 770 млн рублей. По масштабу строительства и объему частных инвестиций в России нет подобного объекта.