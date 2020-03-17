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На Украине остановили работу поездов, самолетов и трех метро

Правительство Украины решило ограничить пассажирские перевозки на территории страны, сообщает «Интерфакс-Украина».

В метро. Эскалатор.
В метро. Эскалатор.
СС0

17 марта в Киеве, Днепре и Харькове прекратит работу метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-2019, говорится на сайте инфраструктуры.

В маршрутках, троллейбусах, автобусах, трамвая во время городских перевозок может находиться до 10 человек, пишет Газета.Ru.

С 18 марта прекратятся железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

В Киеве ограничат работу заведений общественного питания и закроют торгово-развлекательные центры, при этом потребителей продолжат обслуживать аптеки и продуктовые магазины, сообщает News.ru.

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