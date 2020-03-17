На Украине остановили работу поездов, самолетов и трех метро

17 марта в Киеве, Днепре и Харькове прекратит работу метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-2019, говорится на сайте инфраструктуры.

В маршрутках, троллейбусах, автобусах, трамвая во время городских перевозок может находиться до 10 человек, пишет Газета.Ru.

С 18 марта прекратятся железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

В Киеве ограничат работу заведений общественного питания и закроют торгово-развлекательные центры, при этом потребителей продолжат обслуживать аптеки и продуктовые магазины, сообщает News.ru.