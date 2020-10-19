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Здоровье

На упаковке замороженных продуктов исследователи Поднебесной впервые обнаружили активный коронавирус

В КНР на упаковке замороженной трески обнаружили активный коронавирус. Ранее данных о том, что COVID способен сохраняться на поверхностях, долгое время не было, сообщает китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Сотрудники обнаружили активный коронавирус при расследовании вспышки COVID в Циндао. Эксперты считают, что человек может заразиться при контакте с такой формой вируса.

«Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях», — отметили специалисты Центра.

Ранее Центр сообщал об обнаруженных частицах коронавируса на импортированных из России упаковках замороженного кальмара, пишет polit.ru. Но те частицы вируса не были активны.

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