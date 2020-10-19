На упаковке замороженных продуктов исследователи Поднебесной впервые обнаружили активный коронавирус

Сотрудники обнаружили активный коронавирус при расследовании вспышки COVID в Циндао. Эксперты считают, что человек может заразиться при контакте с такой формой вируса.
«Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях», — отметили специалисты Центра.
Ранее Центр сообщал об обнаруженных частицах коронавируса на импортированных из России упаковках замороженного кальмара, пишет polit.ru. Но те частицы вируса не были активны.