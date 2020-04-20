На видео зафиксировали, как российский марафонец пробежал 100 км вокруг своей кровати

Спортсмен Дмитрий Якухный из Приморья во время режима самоизоляции пробежал вокруг своей кровати 100 км за 10 часов.

Происходящее снимала на видео его жена. Как во время настоящего марафона бегун ел и пил на ходу.

Этой пробежкой мужчина решил проверить свою подготовленность к ультрамарафону по пустыне Сахара протяженностью 250 км, пишет РИА Новости. Спортивное событие должно было пройти в апреле, но из-за коронавируса Covid-19 состязания отменили.

Ранее семейный психолог профессор Андрей Зберовский объяснил, почему известные люди странно ведут себя в режиме самоизоляции и устраивают шокирующие челленджи, пишет News.ru. Специалист рассказал, что самоизоляция — серьезное испытание для психики любого человека. Оказавшись в условиях изоляции, человек постепенно снимает «социальную маску» и становится самим собой.