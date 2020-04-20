На видео зафиксировали, как российский марафонец пробежал 100 км вокруг своей кровати

Происходящее снимала на видео его жена. Как во время настоящего марафона бегун ел и пил на ходу.
Этой пробежкой мужчина решил проверить свою подготовленность к ультрамарафону по пустыне Сахара протяженностью 250 км, пишет РИА Новости. Спортивное событие должно было пройти в апреле, но из-за коронавируса Covid-19 состязания отменили.
Ранее семейный психолог профессор Андрей Зберовский объяснил, почему известные люди странно ведут себя в режиме самоизоляции и устраивают шокирующие челленджи, пишет News.ru. Специалист рассказал, что самоизоляция — серьезное испытание для психики любого человека. Оказавшись в условиях изоляции, человек постепенно снимает «социальную маску» и становится самим собой.