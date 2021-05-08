На Ямале отравились 25 человек. Виной всему мог быть фастфуд

Жители города Лабытнанги обратились в больницу с одинаковыми симптомами после посещения кафе «Бургер Хаус».
«По уточненным данным, в больнице находятся 17 человек, в том числе один несовершеннолетний 2003 года рождения. Амбулаторно лечатся восемь граждан. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью — удовлетворительное», — отмечает пресс-служба комитета.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«В ходе доследственной проверки будет дана оценка законности действиям хозяйствующего субъекта при оказании гражданам услуг общественного питания, в том числе соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в пресс-релизе.
После проверки будет принято процессуальное решение.