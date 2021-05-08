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Здоровье

На Ямале отравились 25 человек. Виной всему мог быть фастфуд

В Ямало-Ненецком автономном округе организована проверка информации СМИ о симптомах отравления у 25 человек после посещения кафе «Бургер Хаус», со ссылкой на региональный главк Следственного комитета сообщает информагентство РТ.

Еда. Фастфуд.
Еда. Фастфуд.
pixabay.com.

Жители города Лабытнанги обратились в больницу с одинаковыми симптомами после посещения кафе «Бургер Хаус».

«По уточненным данным, в больнице находятся 17 человек, в том числе один несовершеннолетний 2003 года рождения. Амбулаторно лечатся восемь граждан. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью — удовлетворительное», — отмечает пресс-служба комитета.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Капельница. Лечение.
Капельница. Лечение.
pixabay.com.

«В ходе доследственной проверки будет дана оценка законности действиям хозяйствующего субъекта при оказании гражданам услуг общественного питания, в том числе соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в пресс-релизе.

После проверки будет принято процессуальное решение.

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