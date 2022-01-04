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Здоровье

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Во французском городе Марсель обнаружили новый штамм коронавируса, говорится в исследовании ученых Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU), пишет РИА Новости.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию».

Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, выявили в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома обнаружил 46 мутаций.

«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали „IHU“, отсылая к названию нашего университета», — пишут исследователи.

Подчеркивается, что полученная ими информация свидетельствует о том, что появление новых штаммов коронавируса невозможно предсказать.

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