Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 сентября 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

На Западе встревожены контрактами РФ на поставку вакцины от коронавируса

Запад испытывает тревогу по поводу того, что Москва получила запросы уже от 14 стран на поставку 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

Россия таким образом может превратить вакцину в «инструмент мягкой силы», чтобы привлечь другие страны на свою сторону, считают политики, пишет Wall Street Journal.

Россия заключила соглашения о поставках вакцины в десяток с лишним стран Азии, Южной Америки, Ближнего Востока. Благодаря этому вполне может приобрести ценные экономические и политические рычаги влияния на международной арене.

Достигнуто предварительное соглашение о поставках препарата в Бразилию, Мексику, Саудовскую Аравию и Индию.

Американцы отметили, что США вряд ли воспользуются российской или китайской вакцинами, поскольку испытания еще не завершены и использование препарата чревато новой волной коронавируса, пишет News.ru.

Западные политики уверены, что президент РФ Владимир Путин стремится сделать Россию основным игроком «в глобальной гонке за лекарством» от коронавируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость