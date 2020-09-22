На Западе встревожены контрактами РФ на поставку вакцины от коронавируса

Россия таким образом может превратить вакцину в «инструмент мягкой силы», чтобы привлечь другие страны на свою сторону, считают политики, пишет Wall Street Journal.
Россия заключила соглашения о поставках вакцины в десяток с лишним стран Азии, Южной Америки, Ближнего Востока. Благодаря этому вполне может приобрести ценные экономические и политические рычаги влияния на международной арене.
Достигнуто предварительное соглашение о поставках препарата в Бразилию, Мексику, Саудовскую Аравию и Индию.
Американцы отметили, что США вряд ли воспользуются российской или китайской вакцинами, поскольку испытания еще не завершены и использование препарата чревато новой волной коронавируса, пишет News.ru.
Западные политики уверены, что президент РФ Владимир Путин стремится сделать Россию основным игроком «в глобальной гонке за лекарством» от коронавируса.